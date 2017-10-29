YÖK’e ‘sorunu çözün’ talimatı

ÖMER AYDIN / İSTANBUL - Gazetemizin gündeme taşıdığı, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan yeni sınav sistemindeki eksikliklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 14 binden fazla şikâyet dilekçesi gönderildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığının, YÖK’e şikâyet edilen hususların giderilmesi için talimat verdiği bildirildi.

CİMER’E 15 BİN BAŞVURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar neticesinde 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi içinde YGS ve LYS sınavının yerine üniversiteye geçiş sisteminde Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı düzenleneceği vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dindar gençlik yetiştirilmesi yönündeki çağrılarda bulunmasına rağmen, YÖK’ün açıkladığı sistemde din dersi sorularının azaltıldığı tespit edilmişti. YGS-LYS’de 13 olan din dersi soruları YKS’de 6’ya düşürülmesi eğitim camiasında tepkilere neden olmuştu. Akit’in gündeme taşıdığı sınav sistemindeki eksiklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 14 binden fazla şikâyet geldiği bildirildi. Öğrenciler, aileleri ve eğitimcilerin gönderdiği şikâyet dilekçelerinde, yeni sistemin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin de arasında bulunduğu sosyal bilimlere olan ilgili azaltacağı ifade edildi. Sistemin Temel Yeterlilik Sınavı’nda din dersi ve sosyal bilimlere ilişkin soru bulunmadığına, bu durumun hem sözel hem de sayısaldan sınava giren adaylar için olumsuz olduğunu vurgu yapıldı. Başvurular sonrası Cumhurbaşkanlığının YÖK’e şikayet edilen hususların incelenip eksikliklerin giderilmesi için talimat verdiği kaydedildi.