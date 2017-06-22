Yok pahasına satılacaklar! Bir tek uçak eksik...

Yalıkavak Mahallesi'ndeki otopark, binlerce motosiklet, Otomobil ve diğer büyük araçların yanı sıra deniz araçlarına ev sahipliği yapıyor.

Sığınmacıların Yunan adalarına yasa dışı geçişlerinde kullanılan veya bu amaçla kullanılmak üzere çalınan deniz araçları, güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra bu otoparka getiriliyor. Büyük bölümü geçen yıl yakalanan sahipsiz tekne ve sürat botu gibi araçlar, adeta çürümeye terk edilmiş durumda.

Bazı deniz araçlarının içerisindeki Kaçaklara ait can yelekleri ve kıyafetler, yaşanan acı olayların sıcaklığını ilk günkü gibi koruyor.

Otopark sahibi Burkay Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoparkta bulunan teknelerin hepsinin, göçmen kaçakçılığı veya kaçakçılık olaylarında kullanılmak üzere denize indirilen ve terk edilen araçlar olduğunu söyledi.

Teknelerin Sahil Güvenlik ekiplerince kendilerine teslim edildiğini ifade eden Karadağ, otoparkta 300'den fazla tekne ve sürat botu olduğunu anlattı.

Yasa dışı geçişler için çalınan veya sahibi olmayan teknelerin, milli emlak aracılığıyla satışa sunulacağını bildiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Burada bulunan teknelerin kıymet takdirleri yeni yapıldı. Bu tekneler kaçak olaylarında kullanılmak için çalınan veya sahibi olmayan tekneler. Tekneler önümüzdeki ayın sonundan itibaren, satılacak. Aralarında ölümlü olaylara karışan tekneler de yolda yakalanan veya batmış halde bulunan ve çıkartılan tekneler de var. Bu tekneler piyasa değerinin altında satışa sunulacak. Burada 3 bin 500 tane motosiklet, 850'den fazla araç da var. Uçak hariç her türlü araç var. Bunların hepsi ya suça karışmış ya da evrak eksikliğiyle gelmiş araçlar."

Karadağ, otoparkta bulunan teknelerin her birisinin acı hikayesi olduğunu belirterek, tekneler ile otoparktaki diğer araçların sosyal medya üzerinden duyurulup açık artırma yoluyla satışa sunulacağını sözlerine ekledi.