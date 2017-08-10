YÖK gündeme aldı!

Yaptırımlar ağırlaşacak!

Üniversite personeli YÖK Kanunu ve 657 sayılı kanuna tabi… Ayrıca “Yüksek Öğretim Kurumları, Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ var. Yönetmeliğe göre 20 gün mazeretsiz bir şekilde görevli olduğu fakülteye gelmeyen akademisyenlerin ilişiği kesiliyor. Ayrıca 657 sayılı kanuna göre de 10 gün boyunca izinsiz-mazeretsiz bir şekilde görevine gelmeyen memur, görevden çekilme talebinde bulunmuş kabul ediliyor. Dolayısıyla üniversitedeki akademisyenlere de bu kanun uygulanıyor.

Gündeme alındı

Eskiden beri devam eden şikâyetleri ve kendi tespitlerini dikkate alan YÖK bu konuyu gündemine aldı ve yeni bir çalışma başlattı. Görev yaptıkları okullara düzenli olarak gelmeyen, ‘devamsızlık’ yapan profesör ve diğer akademik personelle ilgili tedbirler daha caydırıcı hale getirilecek ve devamsızlık yapmaya devam eden profesörlerle ilgili yaptırımlar derhal uygulanacak. Bu düzenleme ile akademisyenlerin akademik çalışmaya odaklanmaları, öğrenci ve asistan yetiştirmeye daha fazla zaman ayırmaları hedefleniyor.

Mobbing ve taciz

YÖK’ün gündemine aldığı bir diğer konu ise üniversitelerdeki mobbing ve taciz olayları… YÖK bu konudaki yaptırımların da ağırlaştırılması için çalışma başlattı. Bu konuda hazırlanacak raporlar ve uzman görüşlerinin ardından bu konudaki yaptırımlar da arttırılacak.