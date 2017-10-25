Yok böyle damat: Düğüne katılan herkese iPhone 8 dağıttı!

Hepimizin bildiği klasik düğünlerin aksine Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğün, Apple hayranlarının gündemine oturdu.

Bildiğiniz üzere düğünlerde sıradan düğünlerde gelen davetliler damada takı töreninde takı veya para takarlar. Bu düğünde ise düğünün sahibi cömert damat, düğüne katılan tüm davetlilere iPhone 8 hediye etti.

Akıllı telefon piyasasının en pahallı cihazlarından biri olan iPhone 8 Arabistanlı damat tarafından süslenmiş tepsilerle görevliler aracılığında masalara adeta servis edildi. Söz konusu bu şaşırtıcı olayı ise davetlilerden biri kayıt altına aldı.