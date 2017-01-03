Yok böyle benzerlik! Minibüste şaşırtan görüntü

YENİAKİT.COM.TR - Minibüste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü görenleri şaşırtıyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf için 'yok böyle benzerlik' yorumları yapılıyor...
İşte o fotoğraf:
www.yeniakit.com.tr
YENİAKİT.COM.TR - Minibüste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü görenleri şaşırtıyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf için 'yok böyle benzerlik' yorumları yapılıyor...
İşte o fotoğraf:
www.yeniakit.com.tr
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.