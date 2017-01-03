Yok böyle benzerlik! Minibüste şaşırtan görüntü

Minibüste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü görenleri şaşırtıyor.

Yok böyle benzerlik! Minibüste şaşırtan görüntü
Eklenme: 03 Ocak 2017, 22:21
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YENİAKİT.COM.TR - Minibüste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir vatandaşın görüntüsü görenleri şaşırtıyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf için 'yok böyle benzerlik' yorumları yapılıyor...

İşte o fotoğraf:

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Etiketlererdoğan minibüserdoğana benzeyen vatandaş
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