YÖK Başkanı Saraç, bilim insanlarıyla buluştu

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK'te gerçekleştirilen sohbet toplantısında, yükseköğretim alanındaki küresel gelişmeler ve Türk yükseköğretiminin bugünkü çalışmaları değerlendirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı ‘Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler’ başlıklı sunumunda, yükseköğretimdeki mevcut durumu ve YÖK'ün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplam yükseköğretim kurumu sayısının 185, öğretim üyesi sayısının 74 bin 537 ve öğretim elemanı sayısının da 154 bin 950 olduğunu dile getiren Saraç, 7 milyon 712 bin 311 öğrenci sayısı ile Avrupa Yükseköğretim Alanı'na (EHEA) göre yükseköğretimde en fazla öğrencisi olan 2'nci ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Yükseköğretimde bundan böyle hedeflerinin dikey, yani nitelik, keyfiyet ve kalite yönünden büyüme olduğunu belirten Yekta Saraç, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ projesiyle ilgili bilgiler de paylaştı.

Üniversitelerin hepsinin aynı olmasını tasvip etmediklerini söyleyen Saraç, "Bütün üniversitelerimiz uluslararası nitelikleri gözetmeli fakat farklı değerler üretmeli. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama konusunda farklılaşmasını istiyoruz. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma odaklı 5 üniversite ve ihtisas alanı belirledik. Ayrıca 10 üniversiteyi de Araştırma Üniversitesi olarak belirledik. Cesaret vermesi açısından ise 5 üniversitemizi de Araştırma Üniversitesine aday olarak seçtik" dedi.