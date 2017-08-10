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Yok artık! Kurt kuzuyu kaptı

Kurt sürüdeki kuzuyu tuttuğu gibi götürürse....

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:59

Kurt sürüdeki kuzuyı kaptığı gibi dikenli telin üzerinden atladı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:59
  1. kurt
  2. kuzu
  3. telin üzerinden atlama
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