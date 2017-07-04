Yok artık! Herkesin canını hiçe saydılar!

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Konya-Ankara karayolunda seyir halindeki 5 motosiklet sürücüsü ölümü göze alarak, motosikletlerinin üzerine yatıp yürekleri ağza getirdi.
04 Temmuz 2017 Salı 12:49
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:49
Konya-Ankara karayolu
motosiklet
trafik
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