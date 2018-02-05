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Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook'a gelen yeni özellik gündeme oturdu. Facebook artık zengin ya da fakir olup olmadığınızı anlayacak.

05 Şubat 2018 Pazartesi 02:01
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

Sosyal paylaşım ağı Facebookun patent başvurusu yaptığı yeni bir teknoloji, kullanıcılarının sosyo-ekonomik durumunu belirlemesini, işçi sınıfı, orta sınıf veya üst gelir sınıfından hangisinde yer aldıklarını anlamasını sağlayacak.

Gulf Newsde yer alan habere göre Facebookun patent başvurusu yaptığı teknolojileri otomatik olarak eğitim durumu, ev sahipliği ve internet kullanımı gibi verilerini toplayarak sosyo-ekonomik durumlarını tahmin edebilecek.

FACEBOOK DUYURDU

Cuma günü Facebook tarafından açıklanan yeni teknolojinin Facebookun reklam içeriklerini doğru kullanıcılara sunabilmesi için algoritmasını iyileştirmek amacıyla kullanılacak. Patent başvurusunda Facebook kullanıcılarının sosyo-ekonomik gruplarını tahmin ederek üçüncü partilerin sponsorlu içerikleri daha hedefli bir kitleye ulaştırılabilecek ve sistem kullanıcılara daha cazip bir kullanıcı deneyimi yaşatacak ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya devinin kişilerin seyahat geçmişi, ne tür aygıtlar kullandığı, hangi aygıtlarının internet bağlantısı olduğu, öğrenim durumları gibi bilgileri toplaması bekleniyor; buna karşılık, kullanıcıların çekinceleri olabileceği için gelirlerinin sorulmayacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 02:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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