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Yok artık... Aynı binada 10 günde 11 yangın çıktı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde 3 katlı bir binada 10 gün içinde 11 kez yangın çıktı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 06:24
Yok artık... Aynı binada 10 günde 11 yangın çıktı

Balıkesir'in Edremit İlçesi’nde 3 katlı binada 10 gün içinde 11 kez yangın çıktı. Değişik katlarda çıkan yangınlar nedeniyle evlerini boşaltan bina sakinleri, sokakta yaşamaya başladı. Yangının çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi 29’uncu Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda, 10 günde 11 kez yangın çıktı. İlk olarak 10 gün önce elektrik ve su saatlerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Bu yangının ardından, binanın değişik katlarında her gece yangın çıktı.

Son yangın ise bugün sabaha karşı çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük panik yaşayan 3 dairede oturan 8 kişi, evlerini boşaltıp sokakta yaşamaya başladı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 06:24
  1. Balıkesir Edremit yangın
  2. aynı binada yangın
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