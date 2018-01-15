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Yok artık! Araç binanın ikinci katına girdi

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen ilginç trafik kazasında, iki kişi yaralandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:20
Yok artık! Araç binanın ikinci katına girdi

ABD'nin Californiaeyaletinin Santa Ana kentinde aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi.

Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi. 

Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktı.

Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:20
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