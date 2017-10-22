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Yoğurt onlar için mutluluğun kaynağı

İngiliz Beslenme Vakfı’nın araştırdığı 'Gıda Seçimini Tetikleyen Faktörler' nelerdir?

22 Ekim 2017 Pazar 09:25
Yoğurt onlar için mutluluğun kaynağı

İngiliz Beslenme Vakfı’nın (BNF) "Geleceğin Yiyecek Tercihlerini Kimler Şekillendiriyor?" başlıklı 50. yıl konferansı için Londra’da bulunan Sabah yazarı Nur Çintay şöyle bildiriyor;

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi'nin (EUFIC) koordine ettiği çok ilginç bir çalışmayla karşılaştık. Türkiye ayağını Sabri Ülker Vakfı'nın yürüttüğü Gıda Seçimini Tetikleyen Faktörler araştırması.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Fransa ve Polonya'da uygulanan araştırma; insanların kahvaltılık gevrekler, hazır yemekler, yoğurt, tatlı atıştırmalıklar, soğuk içecekler gibi farklı ürünleri neden ve hangi duygularla tükettiklerini ortaya koyuyor:

-Türkiye'de birçok ürün sadece mutluluk, güven ve sosyalleşmeye yardımcı olması nedeniyle tüketiliyor.

-Türkler gıdalarla ilgili farklı bilgiler yüzünden sağlıklı seçim yapmakta zorlanıyor.

-Araştırmanın yapıldığı her ülkede saadetin yolunun dengeli beslenmeden geçtiği sonucu çıkıyor.

-İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar için yoğurt, mutluluk anlamına geliyor.

-İngilizlerin seçimlerini etkileyen en önemli faktör gıdaların sağlıkla ilgili özellikleri...

-Fransızlar gıdaların keyif/haz verme tarafıyla daha ilgili...

-Avrupalılar tatlı atıştırmalıklardan lezzetli olduğu için haz alıyor. Türkler ise lezzetin yanı sıra sosyalleşmeye yardımcı olduğu için de tatlı ürünler tüketiyor.

-İtalyanlar markaya önem veriyor. Polonyalılar ise gıdaya yakıt gözüyle bakıyor ve tercihlerini ekonomik faktörlere göre belirliyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:25
  1. nur çintay
  2. Sabah
  3. Yoğurt

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