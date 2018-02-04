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Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü

Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline düzenlediği yoğun saldırılarda 16 sivil daha hayatını kaybetti

04 Şubat 2018 Pazar 00:51
Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü

Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Han es-Sübül ve Masaran köylerine akşam saatlerinde düzenlenen saldırılarda 16 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda saldırıların yoğunlaştığını belirtti.

Serakib ilçesi ile Tel Merdih, Serce, Keferamim, Masaran ve Han es- Sübül köylerinin yoğun şekilde bombalandığını aktaran Yusuf,  "Beşşar Esed rejiminin Han es-Sübül köyüne akşam saatlerinde düzenlediği varil bombalı saldırıda 9, Masaran köyüne düzenlediği saldırıda da aynı aileden 7 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bugün öğlen düzenlenen saldırılarda da 7 sivil hayatını kaybetmişti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 00:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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