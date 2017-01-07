Yoğun kar nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, tüm oyunlara 7 Ocak Cumartesi günü bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.



Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi, Sapanca Doğapark ve Necmi Şahin Eğitim Vakfının iş birliğiyle engelli çocuklar yararına Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde açılması planlanan resim yarışması sergisinin açılışı ileri bir tarihe ertelendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek tüm programlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Üsküdar Belediyesi de İslamcı Dergiler Sempozyumu'nu hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.



İsmail Yeşilbağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşmesi planlanan ve Üstün İnanç, Hüseyin Goncagül, Ahmet Yenilmez, Bünyamin Yılmaz, Yasin Çetin ile Kerem Yılmaz'ın konuşmacı olduğu "Milli Manevi Tiyatro Mücadelemiz" adlı panel de iptal edildi.





