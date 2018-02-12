Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan haber var!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilen 69 yaşındaki Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da kritik sürecin atlatıldığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Kadir İnanır'ı mutfakta bayılıp yere düşerken birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş.

Gece saatlerinde beynine pıhtı atması nedeniyle Kadir İnanır, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Burada ameliyata alınan oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA



Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunın sağlık durumu hakkında Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye konuştu.



Jülide Kural, Kadir İnanır’ın geçirdiği operasyon sonucu hâlâ yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.



KADİR İNANIR'IN BÜYÜK ŞANSI



Mutfakta düşen Kadir İnanır'ı birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş. Jülide Kural, Kadir İnanır'ı görüp tutmasaydı daha büyük felaket olabilirdi.