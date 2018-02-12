Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan haber var!

Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması nedeniyle ameliyata alınan Kadir İnanır, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:24
Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan haber var!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilen 69 yaşındaki Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da kritik sürecin atlatıldığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Kadir İnanır'ı mutfakta bayılıp yere düşerken birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş.

Gece saatlerinde beynine pıhtı atması nedeniyle Kadir İnanır, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Burada ameliyata alınan oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunın sağlık durumu hakkında Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye konuştu.

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın geçirdiği operasyon sonucu hâlâ yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

KADİR İNANIR'IN BÜYÜK ŞANSI

Mutfakta düşen Kadir İnanır'ı birlikte olduğu Jülide Kural tutmuş. Jülide Kural, Kadir İnanır'ı görüp tutmasaydı daha büyük felaket olabilirdi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:24
  1. Yeşilçam
  2. Kadir İnanır
  3. hastane
  4. Prof. Dr. Yunus Aydın
  5. Jülide Kural
  6. ameliyat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
    1. Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
    2. 'Kaç yaşına geldin, artık yapma'
    3. KDV’de reform yolda
    4. Volkan Demirel'den flaş küfür..
    5. İşte Nasri'nin yeni takımı!
    6. Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle..
    7. Ahmet Çakar çılgına döndü! 'TFF, yan..
    8. Fransa'da araçta telefon kullanma..
    9. Hugo Rodallega resmen açıkladı!..
    10. TMSF'den bankada parası olanlara..
    11. 5 terörist teslim oldu!
    12. Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan..
    13. Afrin operasyonunda son durum
    14. Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?
    15. Mercedes-AMG GT4 Cenevre'de sahneye..
    16. Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa..
    17. Destanları yazılan şehir: Kerkük
    18. Vücut geliştirme şampiyonu tartıştığı..
    19. Kilosu 4 bin 500 lira! Tamamı satıldı...
    20. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil