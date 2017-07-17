Yoan Gouffran Göztepe'de
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Newcastle United'da forma giyen Fransız Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:16
Süper Lig ekiplerindenGöztepe, Newcastle United'da forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerine Fransa'nın Caen takımında başladıktan sonra Bordeaux ve İngiltere'de Newcastle United formaları giydiği belirtildi.
İki yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun, Avusturya kampına katılmak üzere İzmir'den ayrıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA