YLSY tercihleri nasıl yapılır? YLSY Tercih kılavuzu yayımlandı

Başvuru ve Tercih kılavuzunu yayımlayan ÖSYM, adaylara tercih tarihlerini de açıkladı. 2017 yılında 1416 Sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan ikinci aşamada, adına öğrenim görülecek kurum tercihleri alınacaktır.

Adaylar, adına öğrenim görülecek kurum tercihlerini, 05-10 Ocak 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklardır. Bu amaçla hazırlanan Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.



2017-YLSY Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.