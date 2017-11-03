YKS’de yeni düzenleme kapıda

Sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkiler üzerine YÖK yönetimi, ilk oturumda, Türkçe ve matematik sorularının yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimler ve din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının eklenmesi, soru sayısının artırılması ve sınavın iki güne uzatılmasıüzerinde çalışıyor.



STK'lar, YKS'nin sabah gerçekleştirilecek birinci oturumunda Türkçe ve matematiksorularının yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimler ile okullarda zorunlu ders olarak okutulan ve değerler eğitiminin de verildiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin ayrı soru başlıkları altında verilmesini talep ettiler. STK'lar soruların Türkçe ya da matematiğin içine katılması yerine ayrı konu başlıklarında yer almasını da istedi.

(Sabah)