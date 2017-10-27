YKS’de tarihi zafer ‘revize’ oldu

YÖK, iki konuda sınavın içeriğinde önemli değişiklikler yaptı. Bunlardan biri sınavın öğleden sonra yapılacak alan testlerinin yer aldığı ikinci oturumunda eşit ağırlık öğrencilerinin çözmek zorunda olduğu teste “tarih soruları” da girdi.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın 'YKS’den tarih ‘zafer’le çıktı hukuk için de tarih çözülecek' başlık yazısı:

12 Ekim’de açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eleştiriler ve tartışmalar üzerine “revize” oldu. YÖK, iki konuda sınavın içeriğinde önemli değişiklikler yaptı. Bunlardan biri sınavın öğleden sonra yapılacak alan testlerinin yer aldığı ikinci oturumunda eşit ağırlık öğrencilerinin çözmek zorunda olduğu teste “tarih soruları” da girdi. Böylece tarih sorularını sadece sözel öğrencileri değil, eşit ağırlık yani hukuk, işletme gibi bölümlerde okuyan öğrenciler de çözmek zorunda. Bu nedenle de testin artık Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya-1 değil, Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 oldu.

Bir başka değişiklik ise 180 puan barajı ile ilgili. Tüm adayların katılmak zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) iki baraj var. 150 puan barajı önlisans programları için geçerli, 180 puan barajı ise ikinci oturuma girmek için gerekiyordu. Bu durumda aday 180 puan barajını aşamayıp, ikinci oturumda başarılı olursa ne olacaktı?

İşte bu soruna YÖK çözüm olarak 150 puan alanların puanlarını ikinci oturumda çıkacak SÖZ, EA, SAY ve DİL puanlarıyla hesaplayacak. Ama ikinci oturum puanlarından en az birinin 180 olması şartını arayacak. Zaten aday 150 puan altındaysa puanı da hesaplanmayacak. Bu şekilde YÖK, ilk oturumda başarısız, ikinci oturumda başarılı olanların da yargıya gitmelerini önlemiş olacak.

Dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile sayfamızda da okuyacağınız sınavla ilgili yaptıkları değişiklikleri konuştuk. Saraç, özellikle sınav sürelerinin belirlenmesi ve programların puan türleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

PUAN TÜRÜ DEĞİŞMEYECEK:

Bu yıl sınava girecek adaylar için puan türü değişiklikleri söz konusu değil. Örneğin hukuk eşit ağırlıktan yani geçen yılın puanına göre TM puan türünden öğrenci alıyordu. Bu yıl da aynı olacak ve eşit ağırlıktan öğrenci alacak. Geçen yıl bir program hangi puan türünden öğrenci alıyorsa bu yıl da aynı puan türünden alacak. Puan değişiklikleri konusunda adayların endişe duymalarına gerek yok. Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne Sözel; Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne de Eşit Ağırlık puan türü karşılık geliyor.

TERCİH YELPAZELERİ GENİŞLESİN İSTEDİK:

Süre konusunu belirlerken üzerinde durduğumuz nokta adayların farklı puan türlerinden tercih yapabilmelerine olanak sağlamaktı. Adayın bir puanının hesaplanabilmesi için öncelikle TYT’ye girmesi ardından da ikinci oturuma katılarak burada da iki test çözmesi gerekiyor. Eğer aday 3 test çözerse iki farklı puan türü olacak. 4 testi de yanıtlarsa 3 farklı puan türüne sahip olacak. Farklı puan türleriyle tercih yapmalarını sağlamak adına ikinci oturumda süreyi 180 dakika olarak belirledik. Aday sadece tek puan türüyle tercih yapacaksa iki testten 80 soru çözecek. Bu durumda bir soru için ayıracağı süre 2.25 dakika. Ama iki farklı puan türü olsun isterse 3 test, 120 soru çözecek. Bu durumda da soru başına 1.5 dakikası olacak. LYS’lere baktığımızda da adayın matematik hariç 1.5 dakikası oluyordu. Bu yüzden de bir aday çok rahat 3 testi çözebilir. 4 testi çözmek isteyenin de 1.125 dakikası var.

DİN DERSİNDEN MUAF OLANA FELSEFE SORUSU YOK MU?:

YKS’da ikinci oturumda Sosyal Bilimler-2 testinde Felsefe Grubu soruları sosyoloji, psikoloji ve mantık olmak üzere toplam 12 tane. Sözel puanların hesaplanmasında kullanılacak bu testte felsefe sorusu yok. Oysa LYS’de din dersinden muaf olan öğrenciler felsefe sorularını çözüyordu