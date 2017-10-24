''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

ANKARA - Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin, “Sosyal bilimler, meslek ve imam hatip öğrencilerinin büyük mağduriyeti doğacak. Bu liselerden mezun olan öğrenciler, birinci oturumda en iyi oldukları sosyal bilimler testinden 40 sorunun tamamını yaparak avantaj sağlıyorlardı. Yeni sistemde, birinci oturumda sosyal bilimler testi olmadığı için bu durumda olan öğrenciler, yaklaşık 80 bin-100 bin geriye düşeceklerdir” dedi.

Oktaylar, “Yeni sistem öğrenciyi ayırt etmede yetersiz kalacaktır. Çünkü soru sayısı azaltılmıştır. Örneğin, önceki sistemde tıp fakülteleri için ayırt edici olan fen bilimleri sınavında toplam 90 soru (biyoloji, fizik ve kimyadan 30’ar soru) gelirken yeni sistemde fen bilimlerindeki 40 soru, tıp fakültesi öğrenimi için gerekli bilgi ve beceriyi ölçemeyecektir. Örneğin lise biyoloji müfredatındaki yaklaşık 44 konu ve 62 kazanım, sadece 13 soruyla temsil edilecektir” şeklinde konuştu.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talas ise sınavın baraj niteliğindeki birinci oturumunda sosyal bilimler ile ilgili soru yöneltilmemesini eleştirerek, “Bu durum öğrencilerde ‘sosyal bilimlere gerek yok’ algısını ortaya çıkarır“ dedi.

Prof. Dr. Talas, “Özellikle sosyal bilimler, imam hatip ile meslek lisesi öğrencileri mağdur duruma düşecek. Özellikle bu programlardan mezun olan öğrenciler, geçen yılla aynı netleri yapsalar bile bu yıl büyük olasılıkla daha geri sıralara gidecekler” ifadelerini kullandı.