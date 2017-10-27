YKS din dersine ilgiyi azaltır

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - YGS ile LYS’nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemine tepkiler sürüyor. YKS sistemi ile birlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine olan ilginin büyük oranda azalacağını belirten din öğretmenlerinden BİMER ve CİMER’e çok sayıda ‘sorun’ mektubu ulaştırıldığı öğrenilirken, eğitimciler, din dersinin YKS sistemi ile büyük oranda önemini yitireceğini ve sınav ağırlıklı çalışma yürüten özel okullarda bu dersin yerine sayısal ağırlıklı derslerin işleneceğine vurgu yapıyor. YKS sistemi ile birlikte Din Kültürü branşı öğretmenlerinin istihdam sorunu yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

DÜZELTİLMELİ

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hamdi Arslan da YKS sisteminin sorunlarına değindi. Yeni sistemin, ortaöğretimde ders sayısının artmış olmasına rağmen Din Kültürü dersini ikinci sınıf statüsüne düşürdüğünü kaydeden Hamdi Arslan, “YKS ile birlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin önemine inanan ve mesleğini hakkıyla icra etmek isteyen öğretmenler kendi derslerinin ikinci sınıf ve önemsiz bir ders statüsüne düşürülecek olmasından büyük rahatsızlık duyacaklardır. Gençlerimizin milli ve manevi duygularını pekiştirecek olan din dersine sınav odaklı bakılarak öğrencilerce önemsiz görülmesi, öğretmenleri de madden ve manen etkileyecektir. Derslere olan ilgisizlik uzun vadede Din Kültürü öğretmenlerinin tercih edilmemesine yol açacak ve din dersleri özellikle özel okullarda ya boş geçecek ya da o zaman diliminde farklı dersler işlenerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi işlenmiş gibi gösterilecektir. Bu yüksek ihtimaldir” diye konuştu. Arslan, şöyle devam etti: “Ortaöğretimde hem İmam-Hatip ve meslek lisesi öğrencileri başta olmak üzere sözel ağırlıklı öğrenim gören talebeleri hem de din dersi öğretmenlerini negatif anlamda etkileyecek olan YKS uygulamasının istişarelerle düzeltilmesi ve bu konuda oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.