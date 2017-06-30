Yıpranan Kur’an’ları onarıyor

Şanlıurfa’da 76 yaşındaki işçi emeklisi Cevher Karakeçili, vaktinin büyük bölümünü yıpranmış Kur’an-ı Kerimlerin onarımına harcıyor. Merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde yıllarca inşaatlarda çalışan Karakeçili, yaklaşık 15 yıl önce emekli oldu. Emekliliğinin ardından kendini hayır işlerine adayan Karakeçili, yıpranmış Kur’an-ı Kerimleri onarmaya başladı.

Emekliliğinin ardından camileri dolaşırken Kur’an-ı Kerim onarımı yapmaya karar verdiğini anlatan Karakeçili, “Bir süre sonra bu işlerle uğraştığımı duyan mahalleli, evlerindeki ve camilerdeki kitapları toplayıp bana getirmeye başladı. Ben de onları onarıp geri verdim. Vaktimin çoğunu evde bu işle uğraşarak geçiriyorum, insanların hayır duası bana yetiyor” diye konuştu. Karakeçili, onarım masraflarını emekli maaşından karşıladığını kaydetti.