Yine zehirlenme.. 87 asker hastaneye kaldırıldı

Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerden 87'si son 3 günde bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı



Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden 84'ünün ayakta tedavinin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin gözlem altında tutulduğu bildirildi.



Manisa'da peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından Aksaz'da askerlerin rahatsızlanmasıyla, yine gıda zehirlenmesi akla geldi. Aksaz Deniz Üssü'nün, Manisa'daki birlikte olduğu gibi dışarıdan yemek alımı yapmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre Aksaz'da görev yapan askerlerden 70'i önceki gün bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetlerle hastaneye getirildi. Askerlerden 43'ü hastaneye yatırıldı, 27'si ise ayakta tedavi edildi. 43 asker bir gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilirken, dün de 17 asker kusma aynı şikayetlerle Marmaris Devlet Hastanesine başvurdu. Bu askerlerden 3'ünün tedavisinin sürdüğü durumlarının ağır olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örnekleri alındığı öğrenildi.