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Yine zehirlenme.. 87 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa'da peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından bu kez de Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerden 87'si bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:14
Yine zehirlenme.. 87 asker hastaneye kaldırıldı

Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerden 87'si son 3 günde bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden 84'ünün ayakta tedavinin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Manisa'da peş peşe meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından Aksaz'da askerlerin rahatsızlanmasıyla, yine gıda zehirlenmesi akla geldi. Aksaz Deniz Üssü'nün, Manisa'daki birlikte olduğu gibi dışarıdan yemek alımı yapmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre Aksaz'da görev yapan askerlerden 70'i önceki gün bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetlerle hastaneye getirildi. Askerlerden 43'ü hastaneye yatırıldı, 27'si ise ayakta tedavi edildi. 43 asker bir gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilirken, dün de 17 asker kusma aynı şikayetlerle Marmaris Devlet Hastanesine başvurdu. Bu askerlerden 3'ünün tedavisinin sürdüğü durumlarının ağır olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örnekleri alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:14
  1. asker zehirlenmesi
  2. Muğla asker zehirlenmesi
  • dürüstdürüst33 dk önce
    Mutlaka uyanık olalım,ancak öküzün altında da buzağı aramayalım.Tüm faktörler uygun olay çok basit le kompleks arası her şey olabilir.
  • hasanhasan35 dk önce
    kendi ordusunu zehirleyerek ortadan kaldırmaya çalışan firavun olarak tarihe geçecek
  • tayfuntayfun45 dk önce
    bugüne kadar olmayan şeyler nedense ard arda gelmeye başladı, sanki kasıt varmış gibi düşündürüyor insanı.
Bugünkü Akit

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