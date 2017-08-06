Yine yalan yine o... Bu sözleri düşman olsa söylemez!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Focus dergisi muhabiri Frank Nordhausen'e Ankara'daki CHP merkezinde bir röportaj verdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tatil yapacak Alman turistlere dönük bir güvenlik riskinin söz konusu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, derginin, "Bir araştırmaya göre Almanların yüzde 90'ı Türkiye'de tatil yapmak istemiyor, çünkü yanlış bir tişört veya yanlış bir fıkra yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korku yerinde bir korku mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"GÜVENLİK YOK" YALANI

"Maalesef böyle bir havanın gerçekten olduğunu tespit ediyorum. Ben uzun zamandır Türkiye'de şu an hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını, ne can ne de mal güvenliği olduğunu söylüyorum. Tabii ki devlet terör örgütlerinin propagandalarına karşı önlem almalı. Maalesef yasaların geçmediği, adaletin olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden sağlamak için Türkiye'nin yine demokrasiye dönmesi gerekir." Kendisinin de tutuklanma riski altında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın bu yönde talimatı var. Bununla ilgili açıklamalar yapıp savcıları harekete geçirdi" dedi. Verdiği röportajda aynı zamanda Türkiye'de tutuklu bulunan Alman ajanlara da sahip çıkan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: "Ben, Alman gazetecilerin veya işini yapmak üzere Türkiye'ye gelen diğer Almanların sebepsiz yere ajan olarak tanımlanmalarına karşıyım. Bu tür iddialar bir hukuk devletinde delillere dayanmalı ve adli merciler tarafından gündeme getirilmeli. Ama herkes biliyor ki Türkiye'de hukuk tamamen hükümetin kontrolü altında"

'ALMANLARA HESAP VERELİM'

Alman şirketlerinin sözde isimlerinin yer aldığı "teröre destek listesi" yalanına da çanak tutan Kılıçdaroğlu, "Konu tam anlamıyla aydınlanmalı ve Alman kurumları detaylı olarak bilgilendirilmelidir" diye konuştu. Derginin 2019'da genel seçimlerin olacağını hatırlatıp, "Erdoğan'ı nasıl yenmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "2019'da kesinlikle Erdoğan'dan kurtulacağız ve Türkiye'yi bu diktatörden kurtaracağız" dedi. Muhabirin "Bunu yapabilmeniz için solcu Kürtlerin ve milliyetçilerin de yer aldığı çok geniş bir koalisyonu bir araya getirmeniz gerekecek. Neredeyse çözülmesi imkansız bir olay" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getirip Erdoğan'ı indireceğiz. Emin olabilirsiniz" diye konuştu.

BU SÖZLERİ DÜŞMAN OLSA SÖYLEMEZ

Kılıçdaroğlu Alman dergisine verdiği röportajda "Türkiye'de şu an hiç kimsenin güvenliği garanti altında değil. Ne canı, ne malı" dedi. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu 'vatana ihanet söylemlerini' bir adım daha ileriye taşıyarak, "Yabancı sermaye bir ülkeye ancak, o ülkede hukuk devletliliği, adalet, can ve mal güvenliği olması halinde gelir" ifadesini kullandı.