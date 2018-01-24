Yine sokaklara çıktılar...

Tunus Mühendisler Sendikası, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iki günlük greve başlarken, bugün Başbakanlık önünde protesto düzenledi.

Başkent Tunus'taki Başbakanlık binasının önündeki Kasaba Meydanı'nda toplanan, kamu sektöründe çalışan mühendisler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Mühendisler Sendikası Genel Sekreteri Usame el-Harici, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamudaki farklı sektörlerden protestoya katılan mühendislerin "maddi ve manevi" koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Harici, aynı çerçevede sendikanın 24-25 Ocak tarihlerinde iki günlük grev gerçekleştireceğini söyledi.

Tunus hükümetinden, 65 bin üyeye sahip Mühendisler Sendikasının 13 Ocak'ta aldığı grev kararına ilişkin ise hala bir açıklama gelmedi.

YENİ YIL ZAMLARI

Tunus'ta devletin "kemer sıkma" tedbirlerini artırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara neden olmuş, bu zamları protesto etmek için başlayan gösteriler de kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, olaylarda 800'den fazla kişinin şiddet ve yağma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Başkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'nde 14 Ocak'ta devrimin yıl dönümünü kutlayan ve yeni bütçe yasasını protesto eden Tunusluların, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden yürüyüş gerçekleştirmesi sonrasında gösteriler dinmişti.

Tunus hükümeti, yeni bütçenin getirdiği hayat pahalılığından etkilenen düşük gelirli ailelere 40 milyon dolarlık sosyal yardım; 200 bin aileye de ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan, fosfatın yoğunlukta bulunduğu Gafsa vilayetinde, kamuya ait maden şirketinin işe alım kurası sonrasında, "istihdam talebiyle" hafta başında üç ayrı kentte gerçekleşen protestolar şiddet olaylarına sahne olmuştu.