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Yine sivilleri hedef aldılar… Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'daki Duma ilçesine düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü.

03 Kasım 2017 Cuma 01:36
Yine sivilleri hedef aldılar… Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "gerginliği azaltma" bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta'daki Duma ilçesine düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ahmed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını dile getiren Abdullah, rejimin ilçeye yönelik saldırılarında çok sayıda yerleşim yerinde maddi hasarın da meydana geldiğini kaydetti.

Elektrik ve suyun kesik olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor. Bölge sakinleri elektriği aldıkları jeneratörlerden suyu ise kazdıkları kuyulardan temin ediyor.

Rejim güçlerinin kontrol noktalarından insani yardımların girmesine izin vermediği Doğu Guta'da son dönemlerde yetersiz beslenmeden kaynaklanan çocuk ölümleri meydana geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 01:36
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