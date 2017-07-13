Yine şiddet... 'Kes şunun boğazını!'

Önceki gece saat 01.00 sıralarında İstanbul Kâğıthane Devlet Hastanesi'nin acil servisine giren Metin (28) ve Mustafa Tiyek (25), Dr. Ali Çetin Kızılkaya’nın yanına giderek muayene olmak istediklerini söyledi. Gereken tetkikleri isteyen doktor, diğer hastalarla ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra geri dönen ikili, Dr. Kızılkaya’nın odasına girip kapıyı kilitledikten sonra doktorun boğazına bir bıçak dayadı. Bağrışmalar üzerine odaya koşan hastane polisi, “Hocam iyi misiniz?” diye seslendi.

"KES ŞUNUN BOĞAZINI..."

Bu sırada saldırganlardan biri diğerine “Kes boğazını, gebert şunu” diye bağırınca, polis kapıyı kırarak odaya girdi. Doktorun boğazına bıçak dayandığını gören polis, üzerine atladığı saldırganı etkisiz hale getirdi. Bu sırada muayene sırası bekleyen bir sivil polis de meslektaşına yardıma koştu. Boğuşma sırasında polisler de yaralandı.

"STETOSKOP OLMASAYDI..."

2 saldırgan gözaltına alınırken, Dr. Ali Çetin Kızılkaya ifadesinde “Boğazıma bıçak dayadılar. Boynumda stetoskop olmasaydı boğazım kesilmişti. Polisler geç kalsaydı ölebilirdim” dedi. Saldırganların ‘haplanmış gibi’ olduğunu söyleyen Kızılkaya, “Robot gibiydiler. Polis adamların üzerine atlayınca ben de kendimi sandalyemle korumaya çalıştım” diye konuştu.