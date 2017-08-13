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Yine şaşırtmadı! 15 Temmuz şehitlerine hakaret eden Akaydın'a da sahip çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine muhalefet eden vekilleri partiden kapı dışarı ederken, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen Akaydın'a destek verdi

13 Ağustos 2017 Pazar 08:34
Yine şaşırtmadı! 15 Temmuz şehitlerine hakaret eden Akaydın'a da sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerinin ruhunu sızlatan Antalya milletvekili Mustafa Akaydın'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, milletten büyük tepki gören ve infiale yol açan açıklamalarından dolayı Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmediğini belirterek, toplumun vicdanını bir kez daha yaraladı.

Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, 15 Temmuz Darbesiyle ilgili FETÖ elebaşısının ağzıyla konuşarak tiyatro benzetmesi yapan ve 250 şehit için "Katili devlettir" diyen Akaydın'ı savundu. Akaydın'ın açık açık söylediği sözlerin çarpıtıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu sözleri yorumlayarak yeni bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu "Antalya milletvekilimiz, '250 kişiyi neden alanlara sürüyorsunuz? Devletin güvenlik güçleri yok muydu' diyor. 'Darbeden bazılarının haberi vardı, ona rağmen siz darbecilere karşı niye halkı ileri sürüyorsunuz' dedi. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyorum" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler, Akaydın'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nu ağır dille eleştirerek, "O da FETÖ'cülerin ağzıyla konuşuyor. Kontrollü darbe diyerek, davaları sulandırmak istiyor, hainlere kucak açıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği gibi, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşuyor" ifadelerini kullandılar.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 08:34
  1. Akaydın şehitlere hakaret
  2. Kılıçdaroğlu Akaydın'a sahip
  3. 15 Temmuz şehitlerine hakaret
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