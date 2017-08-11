Yine rezil oldu... 'Sözlerim çarpıltıldı' dedi... Yalanlanınca sustu!

Yine yalan, yine o. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine verdiği röportajın yankıları sürüyor. Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri ve yatırımcıları engellemek için "Can ve mal güvenliği yok" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere toplumun her kesiminden gelen ağır tepkiler üzerine bu sözlerinden çark etmişti.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI" DEDİ, YALANLANDI

"Ben öyle bir şey söylemedim. Sözlerim çarpıtılmış!" diyen Kılıçdaroğlu, Focus dergisinde yayımlanan röportajı yapan Frank Nordhausen tarafından yalanlandı.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN ONAY ALINDI"

Türkiye'ye ihanet eden röportajı yayımlamadan önce CHP'den onay alındığını belirten Nordhausen, "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve resmi onay alındı" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun derin bir sessizliğe gömülmesine neden oldu.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER

Focus'un bu açıklamasının ardından, hem Kılıçdaroğlu hem de CHP yönetimi sessizliğe büründü. CHP'ye yakın kaynaklar, Focus'a 'düzeltme' gönderdiklerini iddia etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu ekibinin "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" sözünü tekzip edemediği, sadece "doğrudan turist gelmesin" şeklindeki bir ifadeden duyulan rahatsızlığı karşı tarafa aktardığı ortaya çıktı.

Röportaja kelimesi kelimesine onay veren Kılıçdaroğlu'nun medyadan uzak durmaya çalışarak, olayın soğumasını beklediğine dikkat çekildi.