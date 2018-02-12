Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı

Amerikan Wall Street’a makale yazan Levy, NATO’ya seslendi, “Türkiye’ye müdahale edin” çağrısı yaptı.

FİLOZOF DEĞİL AJAN-PROVOKATÖR

Yahudi asıllı Fransız Bernard Henri Levy kendisini filozof olarak tanımlıyor. Ancak kendisi Mossad’a çok yakın bir isim. Ortadoğu’da ajan-provokatör olarak biliniyor.

KORSAN REFERANDUMDA İSRAİL İÇİN ÇALIŞMIŞTI

25 Eylül 2017’de Barzani’nin skandal referandumunda başroldeydi. İsrail’in en büyük hedefi olan referandumun gerçekleştirilmesi için canla başla çalıştı. Hatta korsan referandumda oy bile kullanırken görüntülendi.

NEREDE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI VAR ORADA LEVY

Bernard Henri Levy, bugüne kadar Ortadoğu’da Türkiye’yi hedef alan tüm saldırıların içerisinde görülen bir isim. 2011'de Libya’ya yönelik NATO müdahalesinde Henri Levi ön plandaydı.

LİBYA’DAKİ NATO MÜDAHALESİNDE İŞBAŞINDAYDI

Tarih: 16 Eylül 2011.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaddafi sonrası Libya'ya ziyareti vardı. O gün Erdoğan'dan saatler önce dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi Trablus'a götüren isim Levy olmuştu.

GEZİ OLAYLARINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Tarih: Haziran 2013

Henri Levy’i bu kez İstanbul’da gezi kalkışmasında gördük. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

KOBANİ OLAYLARINI TÜRKİYE’YE TAŞIMAYA ÇALIŞTI

Tarih: Ekim 2014.

Levy bu kez Suriye'de Ayn el Arab ya da PKK terör örgütünün deyimiyle Kobani'deydi. 10 gün kadar Kobani'de kaldı. "Kürdistan 2 yıla kadar kurulacak" diye açıklama yaptı. Kobani’de sözde PKK-DEAŞ çatışması vardı. Ancak asıl amaç provokasyonla Türkiye’yi kaosa sürüklemekti. Levy bunun için mücadele etti, Türkiye ise yaptığı başarılı diplomatik hamlelerle o tezgahı bozdu.

ŞİMDİ DE AFRİN’DE PKK’NIN YANINDA

Ve bugün.

Türkiye Afrin’de PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Bernard Henri Levy yine sahnede.

ABD GAZETESİNDE NATO’DAN TÜRKİYE’YE MÜDAHALE İSTEDİ

Levy bu kez Amerikan Wall Street Journal Gazetesine makale yazdı. Afrin operasyonunun bir an önce durdurulması için Batı’ya seslendi, “Türkiye’ye müdahale edin” dedi.

NATO İLE BİRLİKTE AB’YE DE SESLENDİ, “İLİŞKİYİ TAMAMEN KESİN”

Levy, NATO’ya çağrı yaptı, “Türkiye durdurulmalı” ifadesini kullandı. Levy’nin NATO’dan Türkiye’ye müdahale istemesi, akıllara 2011’deki Libya’ya yönelik NATO harekatını getirdi. Fransız ajan o dönemde Libya konusunda aktif provokatörlük yapıyordu.

Levy yazısında AB’ye “aklınıza başınıza alın” diye seslendi, “Türkiye ile müzakereleri durdurmak yetmez, tamamen ilişkiyi kesin” dedi.

Mossad’a çalışan provokatör, Türkiye’nin PKK ile mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı “bu üzücü oyun artık çok uzun sürdü” diye tarif etti. Batı müdahalesi için “Türkiye bize başka seçenek bırakmıyor” ifadesini kullandı.



Kaynak: Haber7