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Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı

Libya'ya NATO müdahalesinin aktörlerinden Mossad ajanı Bernard Levy Henry, ABD gazetesine yazdığı makalede Afrin harekatının durdurulması için Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:16
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı

Amerikan Wall Street’a makale yazan Levy, NATO’ya seslendi, “Türkiye’ye müdahale edin” çağrısı yaptı.

 FİLOZOF DEĞİL AJAN-PROVOKATÖR

Yahudi asıllı Fransız Bernard Henri Levy kendisini filozof olarak tanımlıyor. Ancak kendisi Mossad’a çok yakın bir isim. Ortadoğu’da ajan-provokatör olarak biliniyor.

KORSAN REFERANDUMDA İSRAİL İÇİN ÇALIŞMIŞTI

25 Eylül 2017’de Barzani’nin skandal referandumunda başroldeydi. İsrail’in en büyük hedefi olan referandumun gerçekleştirilmesi için canla başla çalıştı. Hatta korsan referandumda oy bile kullanırken görüntülendi.

NEREDE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI VAR ORADA LEVY

Bernard Henri Levy, bugüne kadar Ortadoğu’da Türkiye’yi hedef alan tüm saldırıların içerisinde görülen bir isim. 2011'de Libya’ya yönelik NATO müdahalesinde Henri Levi ön plandaydı.

LİBYA’DAKİ NATO MÜDAHALESİNDE İŞBAŞINDAYDI

Tarih: 16 Eylül 2011.
O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaddafi sonrası Libya'ya ziyareti vardı. O gün Erdoğan'dan saatler önce dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi Trablus'a götüren isim Levy olmuştu.

GEZİ OLAYLARINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Tarih: Haziran 2013
Henri Levy’i bu kez İstanbul’da gezi kalkışmasında gördük. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

KOBANİ OLAYLARINI TÜRKİYE’YE TAŞIMAYA ÇALIŞTI

Tarih: Ekim 2014.
Levy bu kez Suriye'de Ayn el Arab ya da PKK terör örgütünün deyimiyle Kobani'deydi. 10 gün kadar Kobani'de kaldı. "Kürdistan 2 yıla kadar kurulacak" diye açıklama yaptı. Kobani’de sözde PKK-DEAŞ çatışması vardı. Ancak asıl amaç provokasyonla Türkiye’yi kaosa sürüklemekti. Levy bunun için mücadele etti, Türkiye ise yaptığı başarılı diplomatik hamlelerle o tezgahı bozdu.

ŞİMDİ DE AFRİN’DE PKK’NIN YANINDA

Ve bugün.
Türkiye Afrin’de PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Bernard Henri Levy yine sahnede.

ABD GAZETESİNDE NATO’DAN TÜRKİYE’YE MÜDAHALE İSTEDİ

Levy bu kez Amerikan Wall Street Journal Gazetesine makale yazdı. Afrin operasyonunun bir an önce durdurulması için Batı’ya seslendi, “Türkiye’ye müdahale edin” dedi.

NATO İLE BİRLİKTE AB’YE DE SESLENDİ, “İLİŞKİYİ TAMAMEN KESİN”

Levy, NATO’ya çağrı yaptı, “Türkiye durdurulmalı” ifadesini kullandı. Levy’nin NATO’dan Türkiye’ye müdahale istemesi, akıllara 2011’deki Libya’ya yönelik NATO harekatını getirdi. Fransız ajan o dönemde Libya konusunda aktif provokatörlük yapıyordu.

Levy yazısında AB’ye “aklınıza başınıza alın” diye seslendi, “Türkiye ile müzakereleri durdurmak yetmez, tamamen ilişkiyi kesin” dedi.

Mossad’a çalışan provokatör, Türkiye’nin PKK ile mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı “bu üzücü oyun artık çok uzun sürdü” diye tarif etti. Batı müdahalesi için “Türkiye bize başka seçenek bırakmıyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber7

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:16
  1. Fransız Bernard Henri Levy

YORUM YAZ

  • VeliVeli31 dk önce
    Bu devlet adam gibi devlet olsa böyle itleri yok etmek için teşkilat kurardı
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Ya şimdi y....k desem yayinlamazsiniz...
  • PolatPolat1 sa önce
    Afrin Operasyonu bir an önce başarı ile bitirilmelidir. Düşmanı canlı yakalamadan, tamamı leş olarak itlaf edilmelidir. Birkaç Suriyeli sivil Kürt ile Arap ölmesin diye Türk askeri ölmemelidir. Savaş bu ölen ölür, kalan kalır, neden benim askerim ölsün, Türk askerinin canı bu kadar ucuz mu.
  • 3603601 sa önce
    hade delikanlısı işeniz bir müdale edin de görelim sen benden daha iyi bilirsin ama şunu söylemem lazım eğer öyle bir şey olursa dünya da kan akmayan ülke kalmaz çok koruduğunuz israil, pislik avrupa yok olur abd dağılır... bundan emin olabilirsniz satılmış efendi
  • halil taşhalil taş1 sa önce
    YAZIYI OKUDUM ELEMANIN Bİ TARAFLARI ÇOK ACIMIŞ :)))))
  • Hakikat Hakikat 1 sa önce
    Hadi be bi cesaret.... Sonra dünya diye bişey kalıyormu. Hahhahah
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    İnşallah bunları gördükten sonra onlarla ABD ve AB ile ilişkiyi biz keseriz ; aslında ne beklediğimizi ben anlayamıyorum ; evet sıkıtılar yarata bilir ancak İslam Birlği, olarak ele alınırsa çok daha kolay olur . . .birgün inşallah . . .
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    .... yiyorsa müdahale edin.Dünyanızı cehenneme çevirelim.
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