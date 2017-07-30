Yine o tişört ama bu sefer farklı… Gözaltına alındı!

Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye Köyü'nde bir kişinin üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle dolaştığı ihbarı üzerine Jandarma harekete geçti. Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye Köyü'ne gelen U.A.'nın 'Part Time Hero' yazılı tişört giydiği belirlendi.

Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine jandarma üniversite öğrencisi U.A.'yı gözaltına aldı.