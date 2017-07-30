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Yine o tişört ama bu sefer farklı… Gözaltına alındı!

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde, Türkçesi 'yarı zamanlı kahraman' anlamına gelen üzerinde İngilizce 'Part Time Hero' yazılı tişört giyen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

30 Temmuz 2017 Pazar 17:58
Yine o tişört ama bu sefer farklı… Gözaltına alındı!

Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye Köyü'nde bir kişinin üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle dolaştığı ihbarı üzerine Jandarma harekete geçti. Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye Köyü'ne gelen U.A.'nın 'Part Time Hero' yazılı tişört giydiği belirlendi.

Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine jandarma üniversite öğrencisi U.A.'yı gözaltına aldı. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 17:58
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