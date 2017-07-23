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Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş'de bir süredir garip gelişmeler yaşanıyor. Darbeci Semih Terzi'nin baldızının şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e "hain" dediği ortaya çıktı.

23 Temmuz 2017 Pazar 14:48
Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış

İBB'nin bir iştiraki olan Kültür A.Ş'nin aylık yayınlanan dergisinde ERDO-GONE (Erdoğan gitsin) skandalı yaşanmış ve söz konusu dergi kapatılmıştı.

Son olarak Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük de görevinden alındı.

SEMİH TERZİ'NİN BALDIZI DA KÜLTÜR AŞ'DEYDİ!

Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin kardeşi Ayşegül Albayrak'ın İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü'nün özel kalemi olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ayşegül Albayrak da İBB’deki işinden çıkarıldı ancak FETÖ bağlantısı değil yöneticileriyle sorunları gerekçe gösterilip 75 bin TL de tazminat ödendi!

Albayrak'ın görevden alındıktan sonra iş yerine geldiği ve 15 Temmuz'un simge ismi şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e "hain" dediği ortaya çıktı.

Semih Terzi'nin baldızı Albayrak, "Ömer Halisdemir haindir, Semih Terzi kahramandır! Bir sene sonra görüşeceğiz..." diye bağırdı.

Yaşananlar üzerine Ayşegül Albayrak'a kurum çalışanlarını hiçbir tepki de göstermediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:48
  1. Ayşegül Albayrak'ın İBB Kültür A.Ş
  2. Ömer Halisdemir haindir
  3. Semih Terzi
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