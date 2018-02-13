Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yine ne tezgahlıyorsunuz?

Cumhuriyet gazetesi yine bir kargaşa tezgahlıyor. Akit TV'deki 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Yusuf Ozan'ın eleştirilerini çarptıran gazete, Ozan üzerinden Akit'i hedef aldı. Cumhuriyet muhabirlerinden Alican Uludağ, sosyal medya hesabı üzerinden Akit'in yayınından sonra tehdit aldıklarını iddia etti.

13 Şubat 2018 Salı 14:16
Yine ne tezgahlıyorsunuz?

Amerikancı, FETÖ'cü ve PKK'cı yayın organı Cumhuriyet, yine kirli bir tezgah peşinde!.. 

Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Yusuf Ozan, geçtiğimiz hafta sonu program sırasında Cumhuriyet'i eleştirmişti. Ozan, savaş sırasında Türkiye'ye karşı savaşanların öldürülmesinin mübah olduğunu söylemiş, Cumhuriyet gazetesi ve avaneleri ise durumu çarptırarak Ozan'a iftiralar atmıştı.

Her fırsatta İslam düşmanlığı yaparak teröristleri bile övecek kadar alçalan Cumhuriyet, yine Müslümanları hedef aldı.

'Gün Başlıyor' programının sunucusu Ozan'ı kendilerini tehdit etmekle suçlayan Cumhuriyet gazetesi ve avaneleri, Akit'in söylemlerinden sonra tehdit almaya başladıklarını iddia etti.

Cumhuriyet muhabirlerinden Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akit'in haberinden sonra tehdit telefonları aldıklarını, insanların Cumhuriyet binasını pala ile basacaklarını söylediklerini iddia etti. Ergenekon davası sırasında şaibeli bir şekilde bahçesine bomba bırakılan gazetenin yine ne gibi bir tezgâha giriştiği merak konusu...

CUMHURİYET'İN AMACI NE? 

Kandil'deki teröristleri gazete manşetine taşıyarak öven, FETÖ ile mücadele karşısında açıkça FETÖ'den yana saf tutan, Zeytin Dalı Harekatı sırasında etkisiz hale getirilen teröristlere 'YPG'nin kaybı' diyen ve bunun gibi yüzlerce skandala imza atan, vatan haini Can Dündar'ın eski gazetesi, tüm bunlara rağmen bir tehdit bile almamışken, Akit'in 1 dakikalık eleştirisinden sonra palalı saldırganların binalarını basacaklarını iddia etmesi tek kelimeyle trajikomiklik arzediyor. 

 

 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:16
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. cumhuriyet
  3. yusuf ozan
  4. alican uludağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    1. 'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    2. "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
    3. Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
    4. İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
    5. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
    6. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    8. Annesi emzirirken nefessiz kalan..
    9. Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
    11. Zeytin depolarından cesetlere kadar..
    12. Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
    13. Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
    14. Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
    15. Enis Berberoğlu davasında karar..
    16. Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
    17. Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
    18. Yine ne tezgahlıyorsunuz?
    19. Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
    20. Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti