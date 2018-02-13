Yine ne tezgahlıyorsunuz?

Amerikancı, FETÖ'cü ve PKK'cı yayın organı Cumhuriyet, yine kirli bir tezgah peşinde!..

Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Yusuf Ozan, geçtiğimiz hafta sonu program sırasında Cumhuriyet'i eleştirmişti. Ozan, savaş sırasında Türkiye'ye karşı savaşanların öldürülmesinin mübah olduğunu söylemiş, Cumhuriyet gazetesi ve avaneleri ise durumu çarptırarak Ozan'a iftiralar atmıştı.

Her fırsatta İslam düşmanlığı yaparak teröristleri bile övecek kadar alçalan Cumhuriyet, yine Müslümanları hedef aldı.

'Gün Başlıyor' programının sunucusu Ozan'ı kendilerini tehdit etmekle suçlayan Cumhuriyet gazetesi ve avaneleri, Akit'in söylemlerinden sonra tehdit almaya başladıklarını iddia etti.

Cumhuriyet muhabirlerinden Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akit'in haberinden sonra tehdit telefonları aldıklarını, insanların Cumhuriyet binasını pala ile basacaklarını söylediklerini iddia etti. Ergenekon davası sırasında şaibeli bir şekilde bahçesine bomba bırakılan gazetenin yine ne gibi bir tezgâha giriştiği merak konusu...

CUMHURİYET'İN AMACI NE?

Kandil'deki teröristleri gazete manşetine taşıyarak öven, FETÖ ile mücadele karşısında açıkça FETÖ'den yana saf tutan, Zeytin Dalı Harekatı sırasında etkisiz hale getirilen teröristlere 'YPG'nin kaybı' diyen ve bunun gibi yüzlerce skandala imza atan, vatan haini Can Dündar'ın eski gazetesi, tüm bunlara rağmen bir tehdit bile almamışken, Akit'in 1 dakikalık eleştirisinden sonra palalı saldırganların binalarını basacaklarını iddia etmesi tek kelimeyle trajikomiklik arzediyor.