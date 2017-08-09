Yine mülteciler... Bu defa çelme takanın ayağı kırıldı!
İspanya'nın Cueta kentindeki sınır kapısından giren mültecileri engellemek isteyen polis, kadın kameramanı akıllara getirdi.09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:13
İspanya'nın KuzeyAfrika'daki iki özerk bölgesinden biri Cueta'da mülteci akını yaşandı.
MÜLTECİLER KOŞA KOŞA GİRDİ
Sınır kapısına dayananan yaklaşık 200 kişilik mülteci grubu polislere rağmen sınırdan içeriye girdi.
Bu sırada mültecileri engellemek isteyen bir polis memuru, yanından geçenlere çelme takmaya çalıştı.
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ÇELME TAKTI, AYAĞI KIRILDI
Macaristan sınırında yaşanan görüntülere akıllara getiren polisin çelme taktıktan sonra ayağı kırıldı. Görev arkadaşlarının yardıma gittiği polis memuru tedavi altına alındı.
İLK VAKA DEĞİL
Macaristan'da kampa götürülmek istemeyen ve polisten kaçan mülteciye kadın kameraman çelme takmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, kadın kameramanın görevine son verilmişti.