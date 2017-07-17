Yine marmara yine mülakat skandalı

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - Daha önce mülakatlarında kadrolaşmayı ortaya çıkardığımız Marmara Üniversitesi’nde sular durulmuyor. Doktora ve yüksek lisans için yapılan mülakatlarda ortaya çıkan ‘tuhaf’ sonuçları deşifre etmemizin ardından sınavları iptal eden ve jüri heyeti hakkında soruşturma başlatan Marmara Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki mülakatlar da büyük tartışmalara neden oldu.

TEMBEL ÖĞRENCİYE 100 PUAN

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına başvuran 70 öğrenciden 11’i 5 puan aldı. 24 öğrenci ise 100 üzerinden 100 puan aldı. Özellikle ALES puanlarının 80 üstü olan öğrencilerin mülakat puanlarının çok düşük olması dikkat çekti.

Aynı durum Marmara Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde de yaşandı. Tekstil ve Moda Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’na 20 öğrenci başvurdu. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ise 100 üzerinden 90 olan 4 öğrenciye mülakat sonucu olarak 100 üzerinden 13 puan verildi.

ÜNİVERSİTE HAREKETE GEÇTİ

Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora sınavlarında adaylara torpil yapıldığı iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Politik Ekonomi Doktora Programı’nın ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı’nın bilgi değerlendirme ve mülakat sınavlarının iptal edildiğini duyurmuştu.