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Yine katlettiler, aynı aileden...

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları Batı Halep ve İdlib'i bombaladı. Batı Halep'te Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti.

Yine katlettiler, aynı aileden...
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:47

Suriye'de katil Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Urum el- Kübra köyünde bir eve yaptıkları bombardımanda karı koca ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin 3 yaşındaki en küçük çocuğu ise enkazın altından sağ olarak kurtarıldı ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Rejim güçlerine ait savaş uçakları Dare Izze kasabasına da iki saldırı daha düzenledi. Uçaklar Al-Tawama, Al-Attareb, Han al-Asal and Şeyh Aqeel köylerini de bombaladı. 

İDLİB'TE BOMBALANDI

Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı. Bombalamada aynı aileden 9 çocuk hayatını kaybetti. 

 
EtiketlerİDLİBSuriye rejimiUrum el- Kübra
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:47
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