Yine katlettiler, aynı aileden...

Suriye'de katil Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Urum el- Kübra köyünde bir eve yaptıkları bombardımanda karı koca ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin 3 yaşındaki en küçük çocuğu ise enkazın altından sağ olarak kurtarıldı ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Rejim güçlerine ait savaş uçakları Dare Izze kasabasına da iki saldırı daha düzenledi. Uçaklar Al-Tawama, Al-Attareb, Han al-Asal and Şeyh Aqeel köylerini de bombaladı.

İDLİB'TE BOMBALANDI

Suriye rejimine ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzey kesim yakınlarındaki Maara Hurme beldesini bombaladı. Bombalamada aynı aileden 9 çocuk hayatını kaybetti.