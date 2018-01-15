Yine kan gölüne döndü... En az 25 ölü var...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Ahmed Halef, yaptığı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen çifte saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını söyledi.

Halef, saldırıların başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan yerde ve günün en yoğun saatinde yapıldığını ifade etti.

DEAŞ, Irak'ta kontrol ettiği alanların ordu tarafından geri alınmasıyla birlikte başkent Bağdat'taki saldırılarda da azalma gözlenmişti.