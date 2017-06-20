Yine gıda zehirlenmesi! Kastamonu'da 38 asker hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da 38 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırıldı.20 Haziran 2017 Salı 01:24
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında iftarın ardından bir süre sonrası bir tabura bağlı askerlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Bunun üzerine 38 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı. Burada durumu ciddi olduğu ileri sürülen 6 asker, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, 2 askerde Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 30 askere de halen revirde müdahale edildi. Müşahede altına alınan askerler arasında hayati tehlikesi bulunan askerin olmadığı öğrenildi.
Askerlerin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldıkları belirtilirken, gıda zehirlenmesi şüphesiyle mideleri yıkandıkları öğrenildi. Askerlerin, yedikleri yemekten veya kantinden aldıkları kekler nedeniyle zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.
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taha gunes1 sa önce Askeriye gibi bir kuruma nasıl olurda dışarıdan şirket yemek getirir. Birilerini zengin etmek için askeriye peşkeş çekilemez. Kimin suçu varsa Allah hesabını sorsun. SAMIL1 sa önce Yilmaz Özdil bugün bu konuda güzel yazmış. Hiram Abas1 sa önce Katar'a asker çıkaracağınıza, askere sağlıklı yemek çıkarın. Katalan1 sa önce Bu kadar kolay olmamalı askeriye ye bozuk mal satmak. Allah göstermesin bir savaş çıksa biyolojik silaha gerek kalmayacak bize zehirli mal satarlar. Bunca olay olmuşken hâlâ devam edebiliyorsa piskinligin boyutu çok fazla Meryem3 sa önce LGBT yürüyor, Kılıçdaroğlu yürüyor, askerler zehirleniyor. Allah sonumuzu Hayretsin. Kaldı kiDevlet hastanesi, özel hastaneden daha yakın. halil yilmaz5 sa önce asker yemeklerini dogal yönden sarmaual baktesiyle zehirliyorlar, birazcik eti disarda bekletiyorlar et bozuluyor, sonra onu caktirmadan yemek kazanina koyuyorlar yemek sarmanuel bakterisi oluyor yiyen zehirleniyor, yani yemegi zehirsiz dogal yoldan bozuyorlar, yemegi labaraturda inceleyibce icinde zehir yok bakteri var diyorlar, halbuki bakteriyi orada calisan birisi veya askeri kislayan yemegi götüren getiren icine döküyor, dogal zehirlenme oluyor ve suclu bulunamiyor . lütfen bu digime dikkat edin SEYDANUR BARLALI6 sa önce EVET BU İŞACILENMERCEK ALTINA ALINMALI .KRIPTOFETÖISTLERIN SINSI SEFIL BİRKUMPASINA KARSI DEVLETIMIZ ELBETTEICAP EDEN DERIN ARAŞTIRMA VEBAĞLANTILARIORTAYAÇIKARACAKTIR. Süleyman7 sa önce herkes hulusi akar'a salliyor tamam bir nebze olsun haklilar ancak bu zehirlenme olaylarinda temel sorumlu askeriyedeki yemek ihalelerini yapan milli savunma bakanligidir. madem ihaleleri sen yapiyorsun o nadide oturma organini kaldir ve gerekli denetlemeni de yap bir zahmet. benzer zorunluluk tabiki genel kurmay baskanliginda da bulunmakta. Mehmet 8 sa önce Bu işin icinde iş var gibi Muhammet8 sa önce Siz idam kanununu çikarmazsanız daha çok zehirlenmeler olur.