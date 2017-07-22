Yine çocuk gelin dramı... 16 yaşında kocasının katili oldu

T. E. Çocuk yaşta Osman Kalender ile yaklaşık 4 ay önce kaçarak evlendi. Resmi nikahsız birlikte yaşamaya başlayan gençler, arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik görülmeye başlayınca çift ayrılma kararı aldı. Dün akşam saatlerinde tekrar konuşmak için bir araya gelen Osman Kalender ile T.E. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E., yanındaki tabancayla Osman Kalender'e ateş etti. Ağır yaralanan Kalender, kaldırıldığı hastanede ölürken T.E. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan T.E.'yi Elbistan ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan T.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 yaşındaki T.E., çocuk yaşta hayatından oldu.