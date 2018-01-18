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Yine CASA faciası

Yıllardır sürekli düşen, ama TSK envanterinden bir türlü çıkarılmayan CASA tipi askeri eğitim uçağı yine düştü. 3 askerin şehit olduğu kaza ile Türkiye’nin yüreğine ateş düştü.

18 Ocak 2018 Perşembe 04:34
Yine CASA faciası

Uçan tabut olarak da bilinen CASA tipi askeri eğitim uçağı 20 yıldır düşüyor. Bunun son örneği dün yaşandı. Eskişehir’den kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde düştü. Kaza sonrası Astsubay Ömer Kadir Arlı, Binbaşı Ümit Karamustafa ve Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı şehit düştü. Şehitlerin acı haberleri ailelerine haber verildi. Şehitlerden ikisinin Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Şehitlerin naaşlarına ulaşıldı

Genelkurmay Başkanlığı ise olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi için iki pilot ve bir teknisyenle saat 11.03'te kalktı. Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesilmesinin ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli aile fertlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

3 kaza “40” şehit

Türkiye’de üç farklı tarihte CASA tipi 3 askeri uçağın düşmesi sonucu toplam 40 askeri personel şehit oldu. 2001 yılında 2 CASA tipi askeri uçak düşmüş, toplam 37 şehit verilmişti. Dün yaşanan kaza ile birlikte şehit sayısı 40’a çıktı.

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 04:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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