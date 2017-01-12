Yine bir kadın cinayeti... Yer Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yine bir kadın cinayeti... Yer Balıkesir
Eklenme: 12 Ocak 2017, 13:27
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanan 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, hastanede hayatını kaybetti. Camivasat mahallesi, Gaziilyas Caddesi çıkmaz sokakta bulunan apartmanın önüne gelen Bahadır Y. (46), boşanma davası açan eşi Aygün Y'yi evinin önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Aygün Y, çevredeki vatandaşlar tarafından bir otomobille Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aygün Y, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için soruşturma başlatıldı.

 
EtiketlerBalıkesirEdremitEdremit Devlet Hastanesi
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