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Yine benzer olay… Onlarca asker yedikleri yemekten zehirlendi!

Sivas'ta 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda görevli 31 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:06
Yine benzer olay… Onlarca asker yedikleri yemekten zehirlendi!

5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde meyve suyu içtiği iddia edilen askerler rahatsızlanmaya başladı. Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlamasıyla durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Zehirlenme şüphesiyle 31 asker Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerler tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:06
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