Hürriyet'ten Meral Akşener'i parlatma operasyonu

Bugün, “%32 kararsız seçmen harekâtı” başlıklı bir haber yayınlayan Hürriyet, son genel seçimlerde yüzde 50 oy alan AK Parti’nin söz konusu kararsız seçmenler için harekete geçtiğini ve bunun için büyük bir çalışma başlattığını iddia etti. Haberde kararsız seçmen oranını %32 olarak veren ve bu oylara AK Parti’nin talip olduğunu yazan Hürriyet, %32’lik oranın Meral Akşener’in parti kurmasından önce ölçülüğünü duyurdu.

“AK PARTİ OY KAYBETTİ” ALGISI

Kararsız seçmen oranını oldukça yüksek gösteren ve bu oranla "AK Parti oy kaybetti" algısı oluşturmak isteyen Hürriyet, oyların yeni taliplisi olarak da Meral Akşener’i seçti. Hürriyet’in gerek kararsız seçmen oranını yüksek göstermesi, gerekse ölçümün Akşener’in parti kurmasından önce yapıldığını iddia etmesi, “Meral Akşener’i parlatma ve Akşener için potansiyel oluşturma harekâtı’ şeklinde yorumlandı.