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Hürriyet'ten Meral Akşener'i parlatma operasyonu

Bir dönem Selahattin Demirtaş’ı parlatan Hürriyet gazetesi, şimdi de Meral Akşener için harekete geçti.

03 Kasım 2017 Cuma 10:24
Hürriyet'ten Meral Akşener'i parlatma operasyonu

Bugün, “%32 kararsız seçmen harekâtı” başlıklı bir haber yayınlayan Hürriyet, son genel seçimlerde yüzde 50 oy alan AK Parti’nin söz konusu kararsız seçmenler için harekete geçtiğini ve bunun için büyük bir çalışma başlattığını iddia etti. Haberde kararsız seçmen oranını  %32 olarak veren ve bu oylara AK Parti’nin talip olduğunu yazan Hürriyet, %32’lik oranın Meral Akşener’in parti kurmasından önce ölçülüğünü duyurdu.

“AK PARTİ OY KAYBETTİ” ALGISI

Kararsız seçmen oranını oldukça yüksek gösteren ve bu oranla "AK Parti oy kaybetti" algısı oluşturmak isteyen Hürriyet, oyların yeni taliplisi olarak da Meral Akşener’i seçti. Hürriyet’in gerek kararsız seçmen oranını yüksek göstermesi, gerekse ölçümün Akşener’in parti kurmasından önce yapıldığını iddia etmesi, Meral Akşener’i parlatma ve Akşener için potansiyel oluşturma harekâtı’ şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:24
  1. AK Parti
  2. Meral Akşener
  • MM50 dk önce
    Halen bu ulkede huriyet okunuyormu abd ap gazetesi haclilarin gazetesi huriyet sisiriyor meral feto partisini.merali sisirmesin zaten sisko.vatan hainleri turkiyede iki parti var akp mhp odekileri fasarya satilmis joniler
  • kmlkml51 dk önce
    15 temmuzdan sonra herşey değişeceeeek, ben başbakan olacağım, yurtta sulh cihanda sulh (15 temmuz darbe komisyonunun adı)...falan filan diyen akşener o gün bitirmiştir siyasi hayatını.
  • İsmetİsmet1 sa önce
    Sokağa inip ahalinin halini sorarsanız anlarsınız oy kaybedip kaybetmediğini
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