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Yine aynı manzara! Oğlu sınava alınmayınca...

'15 dakika' kuralı LYS-2'de de birçok genci mağdur etti. Kural yüzünden oğlu sınava alınmayan baba, görevlilere önce yalvardı sonra tepki gösterdi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:34
Yine aynı manzara! Oğlu sınava alınmayınca...

ÖSYM'nin '15 dakika' kuralı kapsamında, geç kalan adaylar LYS'ye giremedi. Kimliğini unutan ve sınav binasına alınmayınca gözyaşlarına boğulan bir aday, eve dönen annesinin kimliğini yetiştirmesinin ardından son dakikada sınava girebildi.

LYS-2 fen bilimleri sınavı, 81 ildeki sınav merkezlerinde ve Lefkoşa'da saat 10.00'da başladı.

Babayı ağlatan kural

Sivas'ta oğlu, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kapsamında fen bilimleri alanında yapılan LYS-2'ye geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan baba, görevlilere önce yalvardı sonra tepki gösterdi.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde fen bilimleri alanında yapılan LYS-2'ye girecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren salonlara gelmeye başladı.

Sınava girecek adaylar arama noktalarından geçerek sınav salonlarına alındı.

Saat 10.00'da başlayacak sınava uygulanan "15 dakika" kuralı nedeniyle bazı öğrenciler geç kaldıkları için sınav salonuna alınmadı.

Oğlu bir dakika geç kaldığı için sınava alınmadığını söyleyen baba, görevlilere önce yalvardı, isteği kabul olmayınca da tepki gösterdi.

"Rica ediyorum, Allah'ınızı seviyorsanız kapıyı açın. Kızım, bu geç kalmış geç. Ya arkadaş gözlerini yiyim etme ya..." diyen baba, kapı açılmayınca görevlilere bağırmaya başladı.

"Ben bunun için hayatımı koydum geldim. 1 dakikayla bir şey olmaz." diye tepki gösteren baba, görevliler tarafından fakültenin önünden uzaklaştırıldı.

Gözyaşlarına boğulan baba kapıyı yumrukladı
Sivas'ta oğlu LYS sınavına girmeye hazırlanan baba, 1 dakika geç kaldığı için oğlu salona alınmayınca isyan etti. Görevlilere beddua ederek kapıları yumrukladı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:34
  1. Türkiye
  2. Carolina
  3. Sivas
  4. ÖSYM
  • hrnhrn1 gün önce
    Emin ol 15dakka ileri alsnsa geç kalırlar
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