Askerler yine zehirlendi! Çok sayıda asker hastanelik oldu

15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay personeli, yemekten zehirlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı sanılıyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.

MANİSA'DA DA 15 ASKER HASTANELİK OLDU

Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda vatani görevini yapan yaklaşık 15 asker gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan besin zehirlenmesi olayıyla gündeme gelen kışlada bu kez gribal enfeksiyon şüphesiyle akşamüzeri farklı zaman aralıklarında hastaneye kaldırılan askerler tedavilerinin ardından taburcu edildi.