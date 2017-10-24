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Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

Fuat Çapa'yla yollarını ayıran Boluspor yönetimi, yeni teknik direktör konusunda Yılmaz Vural'da karar kıldı.

24 Ekim 2017 Salı 15:51
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz yıl Göztepe'yle Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ancak sezon başında Sarı Kırmızılı takımla yollarını ayıran Yılmaz Vural'ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Lig'in 9. haftasında alınan 4-2'lik Balıkesirspor mağlubiyeti sonrasında dün teknik direktör Fuat Çapa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kırmızı Beyazlılar, yeni teknik direktör arayışına vakit kaybetmeden başladı. Takımı bulunduğu durumdan çıkarabilecek, ligi tanıyan ve tecrübeli bir isimle anlaşmak isteyen Boluspor yönetimi, Yılmaz Vural'da karar kıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran ve İzmir ekibini 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran 64 yaşındaki teknik adamın da Boluspor'la anlaşmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:51
  1. Göztepe
  2. Fuat Çapa
  3. Boluspor
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