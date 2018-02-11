Yılmaz Vural'a büyük şok! İlk maçında...
1. Lig’in 21. haftasında Eskişehirspor, evinde Akın Çorap Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Hafa içi Giresunspor'un başına geçen teknik direktör Yılmaz Vural yeşil beyazlı ekipteki kariyerine yenilgiyle başladı.11 Şubat 2018 Pazar 18:28
Bu sonuçla Eskişehirspor puanıın 24'e yükseltirken, Akın Çorap Giresunspor 31 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol kanattan Kaan Kanak’ın ortasında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
24. dakikada sol kanattan Ofoedu’nun ortasına iyi yükselen Dorukhan Toköz, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
46. dakikada gelişen Giresunspor atağında Ferreira’nın uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı.
63. dakikada Eskişehirspor’un kontratağında Ofoedu’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. . 2-0
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kaan Kanak, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0
86. dakikada ceza sahasına gelen ortada topla buluşan Da Silva'nın vuruşunda top kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 3-1
90+4. dakikada Bruno'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası dışında plase vuran Hasan Hüseyin'in şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Gökmen Olgaç xx, Oğuz Kaan Çalışır xx
Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüseyin xx, Dorukhan Toköz xxx, Ofoedu xxx (Andaç dk. 82 ?), Kaan Kanak xx, Bedirhan Altunbaş xx, Semih Şentürk xx (Hasan Ayaroğlu dk. 70 x), Akaminko xx (Aykut dk. 62 xx), Hürriyet xx, Semih Güler xx, Bruno Mezenga xx
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin x, Caner xx, Dimirtiadis xx, Dialiba xx, Mustafa x (Almeida dk. 45 x), Recep x (Muhammed dk. 45 x), Da Silva xx, Ferreira xx, Onur Demir x (Sinan dk. 75 x), Çağlar Birinci xx, Abdulkerim x
Goller: Dorukhan Toköz (dk. 24), Ofoedu (dk. 63) Kaan Kanak (dk. 75) (Eskişehirspor), Da Silva (dk. 86) (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Semih Şentürk, Ofoedu, Bruno Mezenga (Eskişehirspor), Dialiba, Ahmet Şahin (A.Ç. Giresunspor)
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