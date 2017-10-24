Yılmaz Vural teklif aldığı takımı açıkladı

Sezon başında Göztepe'den ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

Vural, yaptığı açıklamada teknik direktörlük yapmaya devam etmek istediğini ifade ederken Boluspor'un başına geçeceği iddialarına da cevap verdi.

işte Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Boluspor'dan sağolsunlar aradılar. Böyle bir durum var. Ama somut bir şey yok. Benim ismim bir çok kulüple anıldı. Konyaspor'la da anılıyor, Trabzonspor'la da anıldı ama orası olmadı. Teknik direktörlük yapmaya devam etmek istiyorum. Süper Lig ya da 1. Lig ayrımı yapmıyorum. İyi bir proje olduktan sonra bunu değerlendiririm."

Kaynak: Yeni Şafak