Yılmaz Vural, Katar'a gidiyor!

Türkiye'de 26 takım çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, yurt dışına açılıyor.



Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Vural'ın, sarı-kırmızılı yönetim tarafından görevine son verilmişti.



QATAR SC İSTİYOR

Bu sezon Katar Yıldızlar Ligi'nde mücadele edecek olan Qatar SC'nin tecrübeli teknik direktörYılmaz Vural'ı takımın başına getireceği öğrenildi.



Katar ekibinin düşüncesindeki en büyük etkenin ise; Yılmaz Vural'ın sempatik kişiliği olduğu belirtildi.



Bülent Uygun'un Umm Salal macerasının ardından; Türk teknik adamlara yönelen Qatar SC, Vural'ı takımın başına getirmeyi çok istiyor.