Yılmaz Vural imzalıyor! İşte yeni takımı
TFF 1.Lig’de son 3 maçını kazanamayan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor, yeni hocasını buldu.08 Şubat 2018 Perşembe 09:15
Şampiyonluk parolasıyla mücadele ettiği 1.Lig’de son 3 maçını kazanamayan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor, yeni hocasını buldu.
Başkan Mustafa Bozbağ, İstanbul’da bizzat görüşme yaptığı ve son pürüzleri de çözdüğü Yılmaz Vural’la her konuda anlaştı. Tecrübeli çalıştırıcının bugün resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Vural, geçen sezon Göztepe’yi Play-Off’tan Süper Lig’e çıkartmıştı. (Fanatik)
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