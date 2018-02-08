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Yılmaz Vural imzalıyor! İşte yeni takımı

TFF 1.Lig’de son 3 maçını kazanamayan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor, yeni hocasını buldu.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:15
Yılmaz Vural imzalıyor! İşte yeni takımı

Şampiyonluk parolasıyla mücadele ettiği 1.Lig’de son 3 maçını kazanamayan ve Metin Diyadin ile yollarını ayıran Giresunspor, yeni hocasını buldu.

Başkan Mustafa Bozbağ, İstanbul’da bizzat görüşme yaptığı ve son pürüzleri de çözdüğü Yılmaz Vural’la her konuda anlaştı. Tecrübeli çalıştırıcının bugün resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Vural, geçen sezon Göztepe’yi Play-Off’tan Süper Lig’e çıkartmıştı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:15
  1. Giresunspor
  2. Yılmaz Vural

YORUM YAZ

  • AnaforAnafor1 sa önce
    Bu Ada'ma üç büyükler neden görev vermez anlamıyorum, sayısız takım çalıştırdı Çok takımı süper lige taşıdı!! Aykut,Şenol,Fatih'ten geri kalır yanı yok bence kaliteli kadroyu verin bakalım Yılmaz hocaya Nasıl futbol oynatıyor!! seni seviyoruz Yılmaz hocam yeni takımında başarılar
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